Легенда «Филадельфии» Аллен Айверсон высказался о роли, которую хочет получить в клубе

Прославленный экс-баскетболист НБА Аллен Айверсон, начинавший профессиональную карьеру в «Филадельфии Сиксерс», признался, что хочет тесно сотрудничать с клубом. Ранее «Филадельфия» вывела из обращения игровой номер 3, под которым играл Айверсон.

«Моя роль там и близко не соответствует тому, что, по моему мнению, могло бы быть. Какой могла бы быть эта роль? Она могла бы быть разноплановой. Я мог бы взаимодействовать с игроками, находиться рядом с ними, если они захотят поговорить со мной о чём-либо. Я хочу быть рядом, чтобы дать какой-то совет», — приводит слова Айверсона CBS News со ссылкой на его интервью с журналисткой Рэйчел Николс.

Отметим, что ранее Аллен говорил, что его не интересует тренерская работа.