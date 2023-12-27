Sportal.gr: Джордан Морган попросил «Локомотив-Кубань» расторгнуть с ним контракт

Американо-словенский центровой «Локомотива-Кубань» Джордан Морган в скором времени станет игроком греческого клуба АЕК. Об этом информирует Sportal.gr. По сведениям источника, стороны уже пришли к соглашению, которое будет действовать до конца сезона-2023/2024.

Сообщается, что Морган, узнав об интересе со стороны АЕКа, сам попросил краснодарскую команду позволить ему уехать в Грецию. Как говорится в материале Sportal.gr, Джордан согласился пойти на некоторые уступки, чтобы без проблем расторгнуть контракт с российской командой.

В этом сезоне Единой лиги ВТБ Джордан принял участие в 15 матчах, в которых в среднем набирал 6,5 очка.

Ранее сообщалось, кого хочет получить «Локомотив-Кубань» на место Моргана.