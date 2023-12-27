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Обозреватель НБА: ни один тренер Леброна Джеймса по-настоящему не застрахован

Обозреватель НБА: ни один тренер Леброна Джеймса по-настоящему не застрахован
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Баскетбольный подкастер Кенни Бичем поделился мнением о главном тренере «Лос-Анджелес Лейкерс» Дарвине Хэме.

«Ни один тренер Леброна Джеймса по-настоящему не застрахован после первого сезона. Так это устроено. Может ли он чувствовать себя в безопасности? На самом деле трудно сказать. Я знаю кучу фанатов «Лейкерс», которые терпеть не могут его ротации. В командах Леброна у тебя обычно есть 18-месячное окно, а потом кресло может начать качаться», — сказал Бичем в эфире FanDuel TV.

В настоящий момент «Лос-Анджелес» занимает девятое место в турнирной таблице Национальной баскетбольной ассоциации Западной конференции. Игроки «Лейкерс» одержали 16 побед и потерпели 15 поражений.

Ранее сообщалось, что за послание Хэм сделал игрокам «Лейкерс» после поражения от «Бостона».

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