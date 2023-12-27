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«Партизан» отреагировал на слух об интересе к Николо Мелли из «Милана»

«Партизан» отреагировал на слух об интересе к Николо Мелли из «Милана»
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«Партизан» не рассматривает возможность приобретения итальянского форварда «Милана» Николо Мелли. Об этом рассказал президент сербского клуба Остоя Михайлович. Ранее об интересе «Партизана» к Мелли сообщало издание Corriere della Sera, по сведениям которого Мелли хотели предложить двухлетний контракт с зарплатой € 2,5 млн за сезон.

«Мы в клубе никогда не говорили о кандидатуре Мели. На данный момент у нас нет планов на следующий сезон. В первую очередь хотелось бы расширить сотрудничество с ребятами, у которых истекают контракты и которыми доволен тренерский штаб. Разговоров о Мелли никогда не велось. Кроме того, мы просто не в состоянии оплатить упомянутый астрономический контракт. Эти истории распространялись неизвестно с какой целью. Мне это неинтересно», — приводит слова Михайловича Mozzart Sport.

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