Евгений Пашутин прокомментировал поражение «Пармы» от команды Суперлиги

Главный тренер «Пармы» Евгений Пашутин высказался после поражения своей команды в выездном ответном матче 1/8 финала Кубка России с «Динамо» из Владивостока (75:83). Пермский клуб вышел в четвертьфинал благодаря уверенной победе в первом матче (91:76).

Поздравляю ребят, мы прошли в следующий круг. Мы совсем недавно играли с «Уралмашем», поэтому пришлось сыграть через день с перелётом во Владивосток, ясно, что физически ребята немного подсели, но в четвёртой четверти показали в защите ту игру, которую должны были.

10 очков было преимущество «Динамо», но ребята включились, играли с высокой самоотдачей, контролировали разницу и смогли выполнить задачу. Сейчас самое главное — восстановиться и подготовиться к следующему матчу.

Какие были установки на игру? Контролировать снайперов в составе соперника и контролировать подбор, но всё равно в концовке подбор проиграли. Мы играли чуть плотнее со снайперами, вынуждая их идти под кольцо, где наши «большие» ребята справились», — рассказал Пашутин в видео, опубликованном пресс-службой пермского клуба.