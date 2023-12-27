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Чемпион НБА рассказал, как Деннис Родман выводил из себя тренера «Лейкерс»

Чемпион НБА рассказал, как Деннис Родман выводил из себя тренера «Лейкерс»
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Семикратный чемпион НБА Роберт Хорри вспомнил о непродолжительном периоде выступлений форварда Денниса Родмана в составе «Лос-Анджелес Лейкерс». В 1999 году Родман принял участие в 23 встречах в составе калифорнийского клуба. Звёздный игрок имел проблемы с дисциплиной и часто конфликтовал с главным тренером команды Куртом Рамбисом.

«Родман часто опаздывал на тренировки и раздражал тренера. В первый раз, когда Родман пришёл на тренировку вовремя, у него не было обуви, потому что кто-то украл его кроссовки. Он вошёл в зал без обуви. Мы как раз говорили о том, как бы провести сегодняшний день без проблем, потому что у Курта Рамбиса было плохое настроение. Когда тренер увидел Родмана, он разозлился и сказал: «Ты мне надоел, чёрт подери. Уберите этого придурка отсюда», — рассказал Хорри в подкасте UNINTERRUPTED.

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