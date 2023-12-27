Леброн Джеймс раскрыл причину неудач «Лейкерс» в последних матчах

Лёгкий форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс после домашнего поражения в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Бостон Селтикс» (115:126) отметил, что из-за проблем с составом его команде приходится непросто.

«Если смотреть на лучшие команды лиги на данный момент, например, «Миннесоту» — они в значительной степени здоровы. «Оклахома» тоже в целом не испытывает проблем со здоровьем, не считая Джоша Гидди. И ребята из «Бостона» полностью здоровы. Я не думаю, что мы сейчас здоровы на 100 процентов. Мы не готовы соревноваться с лучшими командами, нам нужно продолжать становиться лучше. Мы всё ещё пытаемся разобраться в нашей ситуации и в том, как мы хотим строить атаки в каждой игре. Но мы станем лучше.

Я думаю, что мы сегодня сыграли хороший матч. Кажется, что Энтони Дэвис был феноменален. Казалось, что в атаке мы были довольно хороши, но соперник проделал отличную работу в защите.

Мы тоже в обороне временами были довольно хороши. Одна вещь, которая помешала нам в матче с такой командой, это то, что им нельзя давать вставать на линию штрафных бросков. Если вы дадите Джейсону Тейтуму шансы, он ими воспользуется. Фолы сыграли против нас», — рассказал Джеймс после матча.