«Локомотив-Кубань» объявил об уходе центрового Джордана Моргана

Американо-словенский центровой Джордан Морган покинул краснодарский «Локомотив-Кубань», договорившись с клубом о расторжении контракта.

«Локомотив-Кубань» и Джордан Морган по обоюдному согласию приняли решение о досрочном прекращении сотрудничества.

Морган присоединился к «Локо» в июле 2023 года, провёл за клуб 16 матчей в Единой лиге ВТБ (восемь из которых – в стартовом составе). Проводя на площадке в среднем 15 с половиной минут, центровой с американским и словенским гражданством набирал 6,2 очка, делал 4,0 подбора, 0,8 передачи, 0,6 перехвата и 0,4 блок-шота. Самым удачным матчем за «Локо» для Моргана стал выездной с «Уралмашем» (78:84), в котором он сделал дабл-дабл (12 очков и 10 подборов), а данк в его исполнении лига включила в топ-10 самых ярких моментов недели.

Клуб благодарит игрока за сотрудничество и желает успехов в продолжении профессиональной карьеры», — сообщается на сайте краснодарского клуба.

Ранее в СМИ сообщалось, что Морган близок к переходу в греческий клуб АЕК.