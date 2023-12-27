«Никому не выпрыгнуть из этой лодки». Лидер «Детройта» обратился к партнёрам по команде

Разыгрывающий «Детройт Пистонс» Кейд Каннингем высказался после поражения в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации с «Бруклин Нетс» (112:118), которое стало уже 27-м подряд для команды и стало новым антирекордом лиги.

«Никому не выпрыгнуть из этой лодки. Мы должны оставаться вместе. Сейчас самым лёгким может стать желание отстраниться и побыть наедине с собой. Но нам нужно продолжать опираться друг на друга и продолжать помогать друг другу, требовать друг от друга ответственности больше, чем когда-либо», — заявил Каннингем на послематчевой пресс-конференции.

Отметим, что Каннингем стал самым результативным игроком матча. На его счету 41 очко, девять подборов и пять результативных передач.