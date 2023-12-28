Агент Шведа: все в Китае в восторге от Алексея, наша цель — остаться здесь

Агент Обрад Фимич, представляющий интересы российского разыгрывающего Алексея Шведа, рассказал о начале карьеры игрока в чемпионате Китая, а также поделился планами на будущее. Напомним, Алексей присоединился к клубу «Шаньси Лунгс».

«Если честно, то, когда летом он решил отказать испанскому клубу, выступающему в Евролиге, я был расстроен. Думал, что выбор в пользу Китая — ошибочный. Однако уже спустя две недели я понял, что Алексей был прав. Это было самое правильное решение на этом этапе карьеры. Он открывает для себя новый рынок, новые возможности и получает новый спортивный вызов. Шведа очень хорошо приняли болельщики, клуб, вся китайская пресса. Все в восторге от его понимания игры. Особенно партнёры по команде, чей уровень рядом с Алексеем серьёзно повысился. Например, основной центровой «Шаньси» до прихода Шведа набирал по пять-шесть очков в среднем за игру, но с помощью такого сильного плеймейкера его показатели поднялись до 15-20 очков.

Швед входит в топ-5 лучших игроков чемпионата Китая? Моё мнение необъективно, но я получаю много звонков от китайских агентов. От них идёт информация, что он один из трёх лучших игроков задней линии в чемпионате Китая. Это лишь подтверждает, что Алексей полностью восстановился от травмы, полученной в результате злосчастного нападения в центре Москвы, и очень много работал летом с отцом Виктором, чтобы ярко провести этот сезон. Адаптация в Китае заняла пару недель, сейчас Швед в отличной форме.

Плей-офф в чемпионате Китая начнётся уже в феврале? Могу сказать, что команды из второй китайской Лиги — NBL — заинтересованы в том, чтобы подписать Шведа на летний период. Мы пока не спешим с ответом, так как Алексей сейчас полностью сконцентрирован на том, чтобы вывести «Шаньси» в плей-офф. Наша цель — остаться в Китае, но можем рассмотреть и европейские варианты, и варианты из России. Это будет зависеть от желания игрока и финансовой составляющей», — приводит слова Фимича «Спорт-экспресс».