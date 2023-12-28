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39 очков Дончича не спасли «Даллас» от поражения в матче с «Кливлендом»

39 очков Дончича не спасли «Даллас» от поражения в матче с «Кливлендом»
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В ночь с 27 на 28 декабря мск на площадке «Американ Эйрлайнс Центра» в Далласе прошёл матч регулярного чемпионата НБА между «Даллас Маверикс» и «Кливленд Кавальерс». Победу со счётом 113:110 одержали гости.

НБА Регулярный чемпионат. Календарь
НБА Регулярный чемпионат. Турнирная таблица

Первая половина встречи безоговорочно осталась за хозяевами паркета — «Даллас» выигрывал 12 очков по итогам первой четверти, а к большому перерыву нарастил своё преимущество до «+15». Однако к концу третьей четверти «Кливленд» сократил отставание до восьми очков, а за несколько минут до финальной сирены догнал «Маверикс» в счёте, вырвался вперёд и уже не отдал лидерство.

Самым результативным игроком матча стал Лука Дончич («Даллас»), на счету которого 39 набранных очков, семь подборов и шесть результативных передач.

НБА - регулярный чемпионат
28 декабря 2023, четверг. 04:30 МСК
Даллас Маверикс
Даллас
Окончен
110 : 113
Кливленд Кавальерс
Кливленд
Даллас Маверикс: Дончич - 39, Карри - 19, Хардуэй-младший - 14, Экзам - 13, Джонс - 12, Лайвли - 4, Уильямс - 4, Пауэлл - 3, Грин - 2, Харди, Лоусон, Проспер, Холмс, Моррис
Кливленд Кавальерс: ЛеВерт - 29, Аллен - 24, Окоро - 22, Ньянг - 16, Портер - 9, Страс - 8, Уэйд - 3, Томпсон - 2, Меррилл, Мобли, Бейтс, Джонс
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