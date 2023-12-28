«Отличный ответ после шума возле него». Букер отреагировал на трипл-дабл Дюранта

Атакующий защитник «Финикс Санз» Девин Букер высказался по поводу выступления своего товарища по команде Кевина Дюранта в матче с «Хьюстон Рокетс» (129:113). Напомним, Дюрант отметился трипл-даблом из 27 очков, 16 передач и 10 подборов.

«Невероятно. Отличный ответ после всего этого шума возле него. Он уже давно в этом деле и делает это на таком уровне, которого никто раньше не видел. Меня это уже нисколько не удивляет», — приводит слова Букера Clutch Points.

Ранее известный журналист ESPN и инсайдер Эдриан Войнаровски отметил, что результаты «Финикс Санз» в нынешнем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации не соответствуют ожиданиям.

Дюрант играет один на один против 221-сантиметрового Бола: