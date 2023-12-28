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«Я бы просто сломал его». Олдридж рассказал, как бы он действовал против Вембаньямы

«Я бы просто сломал его». Олдридж рассказал, как бы он действовал против Вембаньямы
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Бывший игрок «Сан-Антонио Спёрс» Ламаркус Олдридж высказался по поводу центрового Виктора Вембаньямы.

«Виктор Вембаньяма очень хорош в своих навыках. Я бы просто сломал его. Если идёт четвёртая четверть, то это способ выключить его из игры. Такова была раньше моя фишка. Это помогает тебе перестать много думать», — приводит слова Олдриджа Clutch Points.

В нынешнем сезоне на счету Вембаньямы 26 матчей за «Спёрс», в которых он в среднем за матч набирал 18,3 очка, делал 10,6 подбора и 2,8 передачи.

Ранее Вембаньяма признался, что не держит зла на болбоя, после случайного столкновения с которым он получил повреждение перед матчем регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с клубом «Даллас Маверикс» (119:144).

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