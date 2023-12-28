Одноклубник Леброна рассказал, что Джеймс является лучшим игроком «Лейкерс» в Madden NFL

Центровой «Лос-Анджелес Лейкерс» Джексон Хэйс говорит, что Леброн Джеймс является лучшим игроком «Лос-Анджелес Лейкерс» в видеоигре Madden NFL.

«У нас есть групповой чат Madden. Мы играем рандомами, но ему очень нравятся «Иглз», он также играет за «Дельфинов» и «Ягуаров». Хуже всех играет Джей Гуд. Ему нужно подтянуть свои навыки игры в Madden», — приводит слова Хэйса Fadeaway World.

На днях 38-летний Джеймс стал самым возрастным игроком в истории лиги, которому удавалось набрать как минимум 40 очков при 100%-ной реализации трёхочковых бросков. Напомним, в победном для «Лос-Анджелес Лейкерс» матче с «Оклахома-Сити Тандер» (129:120) Джеймс набрал 40 очков, при этом реализовал пять из пяти бросков из-за дуги.

Отметим, что на данный момент «Лейкерс» занимают девятое место в турнирной таблице Западной конференции. Клуб из Лос-Анджелеса победил в 16 играх при 15 поражениях.