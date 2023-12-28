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Аренас: Гилджес-Александер может быть лучше Джорджа и Леонарда

Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), трёхкратный участник Матча всех звёзд Гилберт Аренас сделал смелое заявление по поводу Шея Гилджес-Александера, заявив, что он может быть лучшим игроком, чем Кавай Леонард и Пол Джордж.

«Честно говоря, он может быть лучше, чем эти двое», — приводит слова Аренаса Sportskeeda.

27 декабря, в Оклахоме (США) на «Чизпик Энерджи-Арене» состоялся матч регулярного сезона НБА, в котором встретились местная «Оклахома-Сити Тандер» и «Миннесота Тимбервулвз».

Хозяева победили со счётом 129:106. Самым результативным игроком матча стал разыгрывающий «Оклахомы» Шей Гилджес-Александер. На его счету 34 очка, шесть подборов и девять результативных передач.

Ранее Аренас поделился мнением о том, за счёт чего «Лос-Анджелес Клипперс» удалось наладить игру. Напомним, после череды неудач на старте сезона калифорнийская команда выдала серию из девяти побед.