«Я об этом не беспокоюсь». Джоэл Эмбиид — об укреплении состава

Лидер «Филадельфии Сиксерс» Джоэл Эмбиид с нетерпением ждёт будущего, но не обращает пристального внимания на то, как офис клуба будет улучшать состав в межсезонье.

«Обычно вы не оказываетесь в ситуации, когда вы боретесь за чемпионство всего с несколькими ключевыми игроками и при этом у вас есть возможность добавить ещё одного игрока. Это моё мнение. Это, наверное, неслыханно. Я не знаю, сколько раз такое случалось в НБА. Так что у руководства есть шанс сделать команду лучше. Это их работа, это на них. Я об этом не беспокоюсь», — приводит слова Эмбиида Bleacher Report.

В нынешнем сезоне НБА Джоэл на данный момент принял участие в 25 матчах регулярного чемпионата, в которых в среднем набирал 35 очков, совершал 11,7 подбора и отдавал шесть результативных передач.

Ребёнок расплакался от счастья после подарка от Джоэла Эмбиида: