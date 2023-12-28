«Ничего не изменилось, кроме моего банковского счёта». Кьюбан — о продаже «Далласа»

Владелец «Даллас Маверикс» Марк Кьюбан рассказал, почему принял решение продать часть акций команды и как теперь будет работать руководство франшизы.

«Ничего не изменилось, кроме моего банковского счета. Я чувствую себя очень хорошо. Думаю, это отличное партнёрство. Это то, что нужно команде на площадке и вне её. Я по-прежнему буду курировать баскетбольную составляющую, но наличие такого партнёра, как Патрик, Сиван и Мириам, и их способность строить, перестраивать арену и всё, что будет дальше, просто ставит нас в гораздо более выгодное положение, чтобы конкурировать. Вот и всё. Вот к чему всё сводится», — приводит слова Кьюбана ESPN.

Контрольный пакет акций «Маверикс» был продан двум семьям, возглавляющим компанию Las Vegas Sands Corporation, — Адельсон и Дюмон. Сообщается, что цена продажи составила около $ 3,9 млрд. При этом семьи Адельсон и Дюмон приобретут 77 процентов акций. Остальная часть останется за прежним владельцем команды Марком Кьюбаном.