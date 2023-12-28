Александр Секулич — о матче в Кубке России: никто не получил травму — я доволен

Главный тренер краснодарского «Локомотива-Кубань» Александр Секулич прокомментировал победу в матче с «Иркутом» в рамках Кубка России по баскетболу.

«Доволен ли тем, как мы сегодня играли? Да. Все получили игровое время, все набрали очки, никто не получил травму. Разница в счёте, которую мы создали в первом матче, позволила нам играть без нервного напряжения.

Сколько выходных получат игроки и какой план на неделю? Прежде всего нам предстоит непростой путь домой. У кого-то из игроков будет два выходных, у кого-то три. Больше мы не можем позволить себе – нужно готовиться к «Астане». Наша задача – завершить первый этап чемпионата Единой лиги ВТБ как можно лучше», – приводит слова Секулича официальный сайт «Локомотива-Кубань».

Отметим, что «Локомотив-Кубань» обыграл «Иркут» со счётом 93:66. Клуб из Краснодара пробился в четвертьфинал плей-офф Кубка России.

Напомним, «Локомотив-Кубань» в последнем сезоне Единой лиги ВТБ занял второе место по итогам чемпионата. Команда под руководством Александра Секулича уступила в финале казанскому УНИКСу со счётом 1-4.