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Александр Секулич — о матче в Кубке России: никто не получил травму — я доволен

Александр Секулич — о матче в Кубке России: никто не получил травму — я доволен
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Главный тренер краснодарского «Локомотива-Кубань» Александр Секулич прокомментировал победу в матче с «Иркутом» в рамках Кубка России по баскетболу.

Единая лига ВТБ. Календарь
Единая лига ВТБ. Турнирная таблица

«Доволен ли тем, как мы сегодня играли? Да. Все получили игровое время, все набрали очки, никто не получил травму. Разница в счёте, которую мы создали в первом матче, позволила нам играть без нервного напряжения.

Сколько выходных получат игроки и какой план на неделю? Прежде всего нам предстоит непростой путь домой. У кого-то из игроков будет два выходных, у кого-то три. Больше мы не можем позволить себе – нужно готовиться к «Астане». Наша задача – завершить первый этап чемпионата Единой лиги ВТБ как можно лучше», – приводит слова Секулича официальный сайт «Локомотива-Кубань».

Отметим, что «Локомотив-Кубань» обыграл «Иркут» со счётом 93:66. Клуб из Краснодара пробился в четвертьфинал плей-офф Кубка России.

Напомним, «Локомотив-Кубань» в последнем сезоне Единой лиги ВТБ занял второе место по итогам чемпионата. Команда под руководством Александра Секулича уступила в финале казанскому УНИКСу со счётом 1-4.

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