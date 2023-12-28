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«Грядут перемены». Владелец «Детройта» — об изменениях в клубе из-за антирекорда НБА

«Грядут перемены». Владелец «Детройта» — об изменениях в клубе из-за антирекорда НБА
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Владелец клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Детройт Пистонс» Том Горс сообщил, что в команде произойдут перемены после того, как клуб из Мичигана проиграл 27 матчей регулярного чемпионата НБА кряду. Тем самым установив антирекорд лиги по количеству поражений подряд в одном сезоне.

НБА. Календарь
НБА. Турнирная таблица

«Грядут перемены. Мы ожидали гораздо большего. Но мы должны думать о настоящем, и потом, есть некоторые вещи, которые не сработали с составом команды.

Нас по-прежнему поддерживает невероятный город, и я знаю, что некоторые из болельщиков злятся на меня. Я понимаю это. Я понимаю. Я их не виню. Все точки над «i» вроде как готовы к соединению», – приводит слова Горса Yahoo Sports.

Отметим, что ранее в истории НБА серии поражений доходили только до 26 матчей — «Кливленд Кавальерс» (2010-2011) и «Филадельфия Сиксерс» (2013-2014).

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