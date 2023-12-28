«Это моя вина». Лука Дончич — о поражении от «Кливленда»

Разыгрывающий «Даллас Маверикс» Лука Дончич прокомментировал недавнее поражение клуба из Техаса от «Кливленд Кавальерс» в рамках регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

«Мы играли плохо. Это моя вина. Я не реализовал много хороших бросков», – сказал Дончич после матча с «Кливлендом».

Отметим, что «Даллас» уступил со счётом 110:113, при этом команда во главе с Дончичем уверенно вела в счёте по ходу матча. Но в заключительной четверти упустила преимущество и в итоге проиграла.

Самым результативным игроком матча стал Дончич, на счету которого 39 набранных очков, семь подборов и шесть результативных передач.

Напомним, «Даллас» на данный момент занимает шестое место в турнирной таблице Западной конференции. Клуб из Техаса победил в 18 матчах при 13 поражениях.