Аналитик НБА предложил безумный обмен с участием Кевина Дюранта

Аналитик Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Джош Бакхалтер предложил вариант с обменом форварда «Финикс Санз» Кевина Дюранта в «Лос-Анджелес Лейкерс».

В свою очередь, «Лейкерс» получат Дюранта, а в «Финикс» отправятся Д’Анджело Расселл, Руи Хатимура, Торин Принс, Макс Кристи и два пика первого раунда.

Ранее известный журналист ESPN и инсайдер Эдриан Войнаровски отметил, что результаты «Финикс Санз» в нынешнем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации не соответствуют ожиданиям. В связи с этим появились определённые слухи о том, что Дюрант может вновь запросить обмен и уйти из аризонской команды.

В нынешнем сезоне НБА Дюрант на данный момент принял участие в 24 матчах, в которых в среднем набирает 30,2 очка, совершает 6,2 подбора и отдаёт 5,5 передачи. Ранее сообщалось, что в «Финиксе» нарастает разочарование Дюрантом.