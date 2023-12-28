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Аналитик НБА предложил безумный обмен с участием Кевина Дюранта

Аналитик НБА предложил безумный обмен с участием Кевина Дюранта
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Аналитик Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Джош Бакхалтер предложил вариант с обменом форварда «Финикс Санз» Кевина Дюранта в «Лос-Анджелес Лейкерс».

В свою очередь, «Лейкерс» получат Дюранта, а в «Финикс» отправятся Д’Анджело Расселл, Руи Хатимура, Торин Принс, Макс Кристи и два пика первого раунда.

Ранее известный журналист ESPN и инсайдер Эдриан Войнаровски отметил, что результаты «Финикс Санз» в нынешнем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации не соответствуют ожиданиям. В связи с этим появились определённые слухи о том, что Дюрант может вновь запросить обмен и уйти из аризонской команды.

В нынешнем сезоне НБА Дюрант на данный момент принял участие в 24 матчах, в которых в среднем набирает 30,2 очка, совершает 6,2 подбора и отдаёт 5,5 передачи. Ранее сообщалось, что в «Финиксе» нарастает разочарование Дюрантом.

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