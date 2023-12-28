Экс-игрок НБА раскрыл тактику Майкла Джордана, как не платить своим сотрудникам

Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации Дэймон Стадемайр рассказал о том, как легенда «Чикаго Буллз» и НБА Майкл Джордан разработал тактику, как не платить своим сотрудникам.

«Майкл так плохо разговаривал с этими чуваками. Он играл в карты с парнями, которые на него работали. Просто уничтожал их и говорил: «Это круто, я не должен платить вам на этой неделе». Вот таким он был», – приводит слова Стадемайра Fadeaway World.

Напомним, Майкл Джордан является двукратным олимпийским чемпионом, шестикратным чемпионом НБА и шестикратным MVP финала НБА.

Отметим, что Джордан приобрёл долю в «Шарлотт Хорнетс» в июне 2006 года. В 2010-м он стал мажоритарным владельцем клуба, заплатив почти $ 300 млн.