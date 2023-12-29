Тайрон Лю объяснил, как «Клипперс» попытаются остановить Джа Моранта

Главный тренер «Лос-Анджелес Клипперс» Тайрон Лю объяснил, как команда будет пытаться остановить разыгрывающего «Мемфис Гриззлиз» Джа Моранта.

«Это будет похоже на командную защиту. Один на один будет сложно… Нужно действовать коллективно. Я рад, что он вернулся, рад, что у него всё хорошо, и возвращение Джа (Моранта) полезно для баскетбола», – сказал Лю на пресс-конференции перед матчем с «Мемфисом».

Напомним, НБА отстранила Моранта на 25 матчей за то, что Джа во второй раз появился на трансляции в одной из социальных сетей с пистолетом в руках.

Отметим, что после возвращения Моранта на паркет «Мемфис» одержал четыре победы кряду в регулярном чемпионате НБА – лучшая серия побед команды в сезоне-2023/2024.