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Тайрон Лю объяснил, как «Клипперс» попытаются остановить Джа Моранта

Тайрон Лю объяснил, как «Клипперс» попытаются остановить Джа Моранта
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Главный тренер «Лос-Анджелес Клипперс» Тайрон Лю объяснил, как команда будет пытаться остановить разыгрывающего «Мемфис Гриззлиз» Джа Моранта.

НБА. Календарь
НБА. Турнирная таблица

«Это будет похоже на командную защиту. Один на один будет сложно… Нужно действовать коллективно. Я рад, что он вернулся, рад, что у него всё хорошо, и возвращение Джа (Моранта) полезно для баскетбола», – сказал Лю на пресс-конференции перед матчем с «Мемфисом».

Напомним, НБА отстранила Моранта на 25 матчей за то, что Джа во второй раз появился на трансляции в одной из социальных сетей с пистолетом в руках.

Отметим, что после возвращения Моранта на паркет «Мемфис» одержал четыре победы кряду в регулярном чемпионате НБА – лучшая серия побед команды в сезоне-2023/2024.

НБА - регулярный чемпионат
30 декабря 2023, суббота. 06:30 МСК
Лос-Анджелес Клипперс
Лос-Анджелес
Не начался
Мемфис Гриззлиз
Мемфис
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
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