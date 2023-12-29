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АСВЕЛ чуть не прибил «Реал» и другие результаты игрового дня Евролиги 28 декабря

28 декабря проходили матчи 17-го тура Евролиги. В одном из самых престижных баскетбольных турниров встречались клубы из Турции, Сербии, Италии, Литвы, Израиля, Франции, Испании и Германии.

Предлагаем ознакомиться с результатами матчей, которые проходили 28 декабря в Евролиге:

«Анадолу Эфес» – «Фенербахче» – 84:89;

«Партизан» – «Виртус Болонья» – 75:77;

«Жальгирис» – «Маккаби Тель-Авив» – 70:78;

АСВЕЛ – «Реал» – 76:77;

«Панатинаикос» – «Црвена Звезда» – 82:65;

«Бавария» – «Валенсия» – 85:84;

«Олимпия Милан» – «Баскония» – 76:67.

Напомним, мадридский «Реал» продолжает возглавлять турнирную таблицу Евролиги с одним поражением в 17 сыгранных матчах. Итальянская «Виртус Болонья» занимает второе место в европейском чемпионате с результатом в 12 побед при пяти поражениях.