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АСВЕЛ чуть не прибил «Реал» и другие результаты игрового дня Евролиги 28 декабря

АСВЕЛ чуть не прибил «Реал» и другие результаты игрового дня Евролиги 28 декабря
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28 декабря проходили матчи 17-го тура Евролиги. В одном из самых престижных баскетбольных турниров встречались клубы из Турции, Сербии, Италии, Литвы, Израиля, Франции, Испании и Германии.

Евролига. Календарь
Евролига. Турнирная таблица

Предлагаем ознакомиться с результатами матчей, которые проходили 28 декабря в Евролиге:

«Анадолу Эфес» – «Фенербахче» – 84:89;
«Партизан» – «Виртус Болонья» – 75:77;
«Жальгирис» – «Маккаби Тель-Авив» – 70:78;
АСВЕЛ – «Реал» – 76:77;
«Панатинаикос» – «Црвена Звезда» – 82:65;
«Бавария» – «Валенсия» – 85:84;
«Олимпия Милан» – «Баскония» – 76:67.

Напомним, мадридский «Реал» продолжает возглавлять турнирную таблицу Евролиги с одним поражением в 17 сыгранных матчах. Итальянская «Виртус Болонья» занимает второе место в европейском чемпионате с результатом в 12 побед при пяти поражениях.

Евролига . Регулярный чемпионат. 17-й тур
28 декабря 2023, четверг. 20:30 МСК
Анадолу Эфес
Стамбул, Турция
Окончен
84 : 89
Фенербахче
Стамбул, Турция
Анадолу Эфес: Ларкин, Бьёбуа, Брайант, Oncel, Томпсон, Пляйсс, Холлац, Османи, Oturu, Daum, Жижич, Jones
Фенербахче: Мотли, Уилбекин, Шанлы, Папаяннис, Хэйс, Биберович, Пьерр, Гудурич, Дорси, Калатес, Мадар, Sestina
Евролига . Регулярный чемпионат. 17-й тур
28 декабря 2023, четверг. 20:30 МСК
Партизан
Белград, Сербия
Окончен
75 : 77
Виртус Болонья
Болонья, Италия
Партизан: Вукчевич, Ледей, Копривица, Пантер, Ярамаз, Нанналли, Анджушич, Дозьер, Понитка, Камински, Caboclo
Виртус Болонья: Кординье, Лундберг, Белинелли, Пайола, Добрич, Mascolo, Cacok, Шенгелия, Хэкетт, Полонара, Данстон, Абасс
Евролига . Регулярный чемпионат. 17-й тур
28 декабря 2023, четверг. 21:00 МСК
Жальгирис
Каунас, Литва
Окончен
70 : 78
Маккаби Тель-Авив
Тель-Авив, Израиль
Жальгирис: Эванс, Лекавичюс, Хэйс, Гедрайтис, Шмитс, Бирутис, Холлинс, Самнер, Димша, Lavrinovicius, Manek, Улановас
Маккаби Тель-Авив: Cleveland, Уэбб III, Браун, Менко, Соркин, Ди Бартоломео, Риверо, Коэн, Mayer, Небо, Блатт, Колсон
Евролига . Регулярный чемпионат. 17-й тур
28 декабря 2023, четверг. 22:00 МСК
АСВЕЛ
Виллербан, Франция
Окончен
76 : 77
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
АСВЕЛ: Scott, Ли, Кауди, Ловернь, Луваву-Кабарро, Dallo, Jackson, Egbunu, Фалл, Лайти, N'Diaye, Яаков
Реал Мадрид: Козёр, Diagne, Абальде, Кампаццо, Гонсалес, Алосен, Родригес, Пуарье, Тавареш, Льюль, Ндиайе, Муса
Евролига . Регулярный чемпионат. 17-й тур
28 декабря 2023, четверг. 22:15 МСК
Панатинаикос
Афины, Греция
Окончен
82 : 65
Црвена Звезда
Белград, Сербия
Панатинаикос: Калаицакис, Вильдоса, Бальцеровски, Слукас, Grant, Нанн, Лессор, Адетокунбо, Григонис, Эрнангомес, Mitoglou, Манцукас
Црвена Звезда: Лазаревич, Теодосич, Ханга, Давидовац, Митрович , Лазич, Симонович, Тоби, Боломбой, Недович, Гедрайтис, dos Santos
Евролига . Регулярный чемпионат. 17-й тур
28 декабря 2023, четверг. 22:30 МСК
Бавария
Мюнхен, Германия
Окончен
85 : 84
Валенсия
Валенсия, Испания
Бавария: Уэйлер-Бэбб, Francisco, Эдвардс, Гиффей, Радончич, Бонга, Больмаро, Лучич, Обст, Харрис, Brankovic, Букер
Валенсия: Пуэрто, Рейверс, Прадилья, Anderson, Лопес-Аростеги, Джонс, Ferrando, Туре, Херманнссон, Робертсон, Дэвис, De Larrea
Евролига . Регулярный чемпионат. 17-й тур
28 декабря 2023, четверг. 22:30 МСК
Олимпия Милан
Милан, Италия
Окончен
76 : 67
Баскония
Витория, Испания
Олимпия Милан: Пойтресс, Бортолани, Miccoli, Тонут, Мелли, Бэрон, Kamagate, Flaccadori, Холл, Caruso, Хайнс, Фойгтман
Баскония: Ховард, Райэсте, Кьоцца, Седекерскис, Маринкович, Miller-McIntyre, Диес, Rogkavopoulos, Diop, Котсар, Костелло, Монеке
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