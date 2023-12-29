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Лидер НБА «Бостон» вырвал победу у аутсайдера «Детройта», отыграв отставание в 21 очко

Лидер НБА «Бостон» вырвал победу у аутсайдера «Детройта», отыграв отставание в 21 очко
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В ночь с 28 на 29 декабря мск на паркете бостонского «ТД Гарден» состоялся матч регулярного чемпионата НБА. Лучший по текущим показателям клуб лиги «Бостон Селтикс» одержал волевую победу над аутсайдером «Детройт Пистонс» со счётом 128:122 OT.

НБА Регулярный чемпионат. Календарь
НБА Регулярный чемпионат. Турнирная таблица

Первая половина матча полностью осталась за гостями, у которых до этого было лишь две победы в 30 матчах. Преимущество «Детройта» достигало значения +21, а к большому перерыву составило 19 очков. Однако в третьей четверти «Селтикс» сделали мощный рывок и полностью отыграли всё отставание, сравняв счёт. Четвёртая четверть никому не принесла перевеса и матч ушёл в овертайм, в котором сильнее оказались хозяева площадки.

«Бостон» упрочил лидерство в Восточной конференции, одержав четвёртую победу подряд. «Пистонс» не могут победить на протяжении 28 матчей подряд.

НБА - регулярный чемпионат
29 декабря 2023, пятница. 03:30 МСК
Бостон Селтикс
Бостон
Окончен
128 : 122
ОТ
Детройт Пистонс
Детройт
Бостон Селтикс: Порзингис - 35, Тейтум - 31, Уайт - 23, Холидэй - 12, Притчард - 9, Хорфорд - 8, Хозер - 5, Кета - 5, Бриссетт, Корнет, Бэнтон, Михайлюк, Стивенс
Детройт Пистонс: Каннингем - 31, Айви - 22, Богданович - 17, Дюрен - 15, Бёркс - 12, Ливерс - 9, Уайзмен - 6, Нокс - 6, Хейз - 2, Томпсон - 2, Сассер, Харрис, Багли III
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