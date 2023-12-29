Лидер НБА «Бостон» вырвал победу у аутсайдера «Детройта», отыграв отставание в 21 очко

В ночь с 28 на 29 декабря мск на паркете бостонского «ТД Гарден» состоялся матч регулярного чемпионата НБА. Лучший по текущим показателям клуб лиги «Бостон Селтикс» одержал волевую победу над аутсайдером «Детройт Пистонс» со счётом 128:122 OT.

Первая половина матча полностью осталась за гостями, у которых до этого было лишь две победы в 30 матчах. Преимущество «Детройта» достигало значения +21, а к большому перерыву составило 19 очков. Однако в третьей четверти «Селтикс» сделали мощный рывок и полностью отыграли всё отставание, сравняв счёт. Четвёртая четверть никому не принесла перевеса и матч ушёл в овертайм, в котором сильнее оказались хозяева площадки.

«Бостон» упрочил лидерство в Восточной конференции, одержав четвёртую победу подряд. «Пистонс» не могут победить на протяжении 28 матчей подряд.