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«Детройт» продлил историческую антирекордную серию до 28 поражений

«Детройт» продлил историческую антирекордную серию до 28 поражений
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Матч регулярного чемпионата НБА «Бостон Селтикс» — «Детройт Пистонс» завершился в овертайме победой хозяев площадки со счётом 128:122 OT.

Это поражение стало для «Детройта» 28-м подряд в текущем чемпионате. Это худшая серия поражений во всей истории НБА. Новый антирекорд был установлен 27 декабря, когда баскетболисты из штата Мичиган уступили на своём паркете «Бруклин Нетс» (112:118), проиграв 27-й матч кряду.

«Пистонс» занимают последнюю строчку в турнирной таблице Восточной конференции с двумя победами в 31 матче регулярного чемпионата, являясь также и худшей командой всей лиги. При этом на старте сезона «Детройт» выиграл два матча из трёх, одержав верх над «Шарлотт Хорнетс» на выезде (111:99) и над «Чикаго Буллз» на своей площадке (118:102).

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