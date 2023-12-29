«Детройт» продлил историческую антирекордную серию до 28 поражений

Матч регулярного чемпионата НБА «Бостон Селтикс» — «Детройт Пистонс» завершился в овертайме победой хозяев площадки со счётом 128:122 OT.

Это поражение стало для «Детройта» 28-м подряд в текущем чемпионате. Это худшая серия поражений во всей истории НБА. Новый антирекорд был установлен 27 декабря, когда баскетболисты из штата Мичиган уступили на своём паркете «Бруклин Нетс» (112:118), проиграв 27-й матч кряду.

«Пистонс» занимают последнюю строчку в турнирной таблице Восточной конференции с двумя победами в 31 матче регулярного чемпионата, являясь также и худшей командой всей лиги. При этом на старте сезона «Детройт» выиграл два матча из трёх, одержав верх над «Шарлотт Хорнетс» на выезде (111:99) и над «Чикаго Буллз» на своей площадке (118:102).