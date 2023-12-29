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44 очка Эдвардса помогли «Миннесоте» одержать победу в матче с «Далласом»

44 очка Эдвардса помогли «Миннесоте» одержать победу в матче с «Далласом»
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Сегодня, 29 декабря, завершился очередной матч регулярного сезона НБА, в котором встречались «Миннесота Тимбервулвз» и «Даллас Маверикс». Команды играли на арене «Таргет-центр» в Миннеаполисе (США), встреча завершилась победой хозяев со счётом 118:110.

Самым результативным игроком матча стал защитник «Миннесоты» Энтони Эдвардс. На его счету 44 очка, три подбора и четыре передачи. Его партнёр по команде, центровой Руди Гобер отметился дабл-даблом: 20 очков, 11 подборов, две передачи.

Самым результативным игроком в составе «Далласа» стал защитник Тим Хардуэй-младший. Он набрал 32 очка, совершил три подбора и отдал три передачи. Защитник Джейден Харди отметился 27 очками, двумя подборами и одной передачей.

НБА - регулярный чемпионат
29 декабря 2023, пятница. 04:00 МСК
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Окончен
118 : 110
Даллас Маверикс
Даллас
Миннесота Тимбервулвз: Эдвардс - 44, Гобер - 20, Макдэниелс - 12, Конли - 10, Таунс - 10, Рид - 9, Андерсон - 8, Александер-Уолкер - 3, Браун - 2, Маклафлин, Майнотт, Никс, Милтон
Даллас Маверикс: Хардуэй-младший - 32, Харди - 17, Джонс - 15, Пауэлл - 12, Экзам - 11, Карри - 11, Уильямс - 8, Лайвли - 2, Грин, Лоусон, Уильямс, Проспер, Холмс, Моррис
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