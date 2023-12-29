44 очка Эдвардса помогли «Миннесоте» одержать победу в матче с «Далласом»

Сегодня, 29 декабря, завершился очередной матч регулярного сезона НБА, в котором встречались «Миннесота Тимбервулвз» и «Даллас Маверикс». Команды играли на арене «Таргет-центр» в Миннеаполисе (США), встреча завершилась победой хозяев со счётом 118:110.

Самым результативным игроком матча стал защитник «Миннесоты» Энтони Эдвардс. На его счету 44 очка, три подбора и четыре передачи. Его партнёр по команде, центровой Руди Гобер отметился дабл-даблом: 20 очков, 11 подборов, две передачи.

Самым результативным игроком в составе «Далласа» стал защитник Тим Хардуэй-младший. Он набрал 32 очка, совершил три подбора и отдал три передачи. Защитник Джейден Харди отметился 27 очками, двумя подборами и одной передачей.