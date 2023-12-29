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Никола Йокич повторил уникальный рекорд Уилта Чемберлена в НБА

Никола Йокич повторил уникальный рекорд Уилта Чемберлена в НБА
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В ночь с 28 на 29 декабря мск на паркете «Болл Арены» в американском Денвере прошёл матч регулярного чемпионата НБА. «Денвер Наггетс» переиграл «Мемфис Гриззлиз» со счётом 142:105.

Самым результативным игроком встречи стал сербский центровой «Денвера» Никола Йокич. Он отметился трипл-даблом: 26 очков, 14 подборов и 10 передач.

Йокич повторил рекорд Уилта Чемберлена в матче с «Мемфисом». Серб стал вторым игроком в истории НБА, которому удалось оформить трипл-дабл, ни разу не промахнувшись с игры. Баскетболист выполнил 11 бросков за матч, и все они оказались точными.

Победа «Денвера» в матче с «Мемфисом» стала шестой подряд для команды Майкла Мэлоуна и девятой в последних десяти матчах. «Мемфис Гриззлиз» поражением в Колорадо прервал четырёхматчевую победную серию.

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