Никола Йокич назвал пять лучших действующих игроков НБА, не включив себя

Сербский центровой, лидер «Денвер Наггетс» Никола Йокич представил собственную версию пятёрки лучших действующих игроков Национальной баскетбольной ассоциации.

«Думаю, я назову следующих ребят: Джоэл Эмбиид, Лука Дончич, мы также должны включить сюда Кевина Дюранта и Леброна Джеймса, даже несмотря на то, что они немного старше, я думаю, они всё ещё могут показывать уровень, и Стефен Карри.

А ещё есть Джейсон Тейтум, Энтони Эдвардс, Яннис Адетокунбо. Я думаю, на самом деле невозможно выбрать лучших. Может быть, какой-то игрок лично вам нравится больше, чем остальным. Я думаю, что очень сложно выбрать эту пятёрку или даже десятку лучших, если честно», — сказал Йокич в видео, опубликованном в социальной сети.