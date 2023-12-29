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Пол Джордж — о 24 000 очках Хардена: мы должны были устроить ему душ из шампанского

Пол Джордж — о 24 000 очках Хардена: мы должны были устроить ему душ из шампанского
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Форвард «Лос-Анджелес Клипперс» Пол Джордж выразил сожаление, что команда не отпраздновала достижение разыгрывающего Джеймса Хардена, который стал лишь 24-м игроком в истории Национальной баскетбольной ассоциации, набравшим 24 000 очков за карьеру.

«Да, мы почему-то решили, что не обязательно это праздновать. Знаете, все его поздравляли, радовались за него и гордились им. Если подумать об этом сейчас, нам нужно было уделить этому больше времени, нужно было выпить шампанского, устроить Джеймсу душ из шампанского в раздевалке, мы должны были. Я кое-что для него приготовил и сейчас думаю об этом», — рассказал Джордж в своём подкасте.

Напомним, Джеймс Харден стал игроком «Лос-Анджелес Клипперс» в начале текущего сезона в результате обмена с «Филадельфией Сиксерс».

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