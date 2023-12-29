Скут Хендерсон: награда лучшему новичку НБА по-прежнему остаётся моей целью

Защитник «Портленд Трэйл Блэйзерс» Скут Хендерсон, несмотря на не самые удачные результаты в текущем сезоне, заявил, что считает себя претендентом на награду лучшему новичку года Национальной баскетбольной ассоциации.

«Я продолжаю бороться за награду лучшему новичку, она по-прежнему остаётся моей целью. Я думаю, ещё ничего не ясно», — приводит слова Хендерсона CBS Sports.

Напомним, «Портленд Трэйл Блэйзерс» выбрал Скута Хендерсона под общим третьим номером на драфте Национальной баскетбольной ассоциации 2023 года.

В текущем сезоне 19-летний Хендерсон принял участие в 21 матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации, в шести из них выйдя на площадку в стартовом составе. Он набирал 11,8 очка и отдавал 4,4 передачи в среднем за игру.