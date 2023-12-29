Джо Маззулла объяснил, почему Джейсон Тейтум — настоящий лидер «Бостона»

Главный тренер «Бостон Селтикс» Джо Маззулла высоко оценил игру лёгкого форварда команды Джейсона Тейтума в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации с «Детройт Пистонс» (128:122 ОТ).

«Сегодня вечером ему нужно было успеть везде понемногу. Он отлично справлялся с пик-н-роллами, ставил заслоны и здорово открывался. А как он умеет играть в защите… Одним из его качеств является также способность делать партнёров сильнее. Когда он открывается в углу, он здорово помогает Кристапсу Порзингису, он значительно расширяет возможности Деррика Уайта. В этом его ценность. Это и есть настоящее лидерство», — приводит слова Маззуллы Sports Illustrated.

Тейтум отметился в матче 31 очком, собрал семь подборов и отдал рекордные для себя в текущем сезоне 10 передач.