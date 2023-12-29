Первый номер драфта-2023 Вембаньяма установил очередной рекорд НБА

Центровой «Сан-Антонио Спёрс» Виктор Вембаньяма в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации с «Портленд Трэйл Блэйзерс» (118:105) установил новое статистическое достижение.

Вембаньяма отметился во встрече 30 очками, шестью подборами, шестью результативными передачами и семью блок-шотами, проведя на площадке всего 24 минуты 21 секунду. Таким образом, 19-летний француз стал первым игроком в истории Национальной баскетбольной ассоциации, сумевшим набрать не менее 30 очков и семи блок-шотов, проведя на площадке менее 30 минут.

Напомним, Вембаньяма был выбран «Сан-Антонио Спёрс» под первым номером на драфте Национальной баскетбольной ассоциации 2023 года.

В текущем сезоне НБА Вембаньяма набирает 18,8 очка, делает 10,4 подбора, три передачи и 3,2 блок-шота в среднем за игру.