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Болельщики тепло встретили «Виртус» в аэропорту после очередной победы в Евролиге

Болельщики тепло встретили «Виртус» в аэропорту после очередной победы в Евролиге
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Вчера, 28 декабря, итальянский «Виртус» на выезде переиграл сербский «Партизан» (77:75) в матче 17-го тура группового этапа Евролиги. Эта победа стала для подопечных Луки Банки уже 12-й в текущем сезоне Евролиги и позволила подняться на вторую строчку в турнирной таблице, опередив «Барселону».

Возвращаясь из Белграда, баскетболисты «Виртуса» были тепло поприветствованы большой группой болельщиков в аэропорту Болоньи. В Сети появилось соответствующее видео.

«Партизан» располагается на восьмой строчке в таблице Евролиги, одержав девять побед в 17 матчах. Лидирует в таблице после 17 туров мадридский «Реал», в активе которого 16 побед и одно поражение. Напомним, мадридский клуб является действующим победителем турнира.

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