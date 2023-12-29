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«Хотел бы, чтобы меня никто не знал». Никола Йокич рассказал, кем видит себя через 15 лет

«Хотел бы, чтобы меня никто не знал». Никола Йокич рассказал, кем видит себя через 15 лет
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Сербский центровой, лидер «Денвер Наггетс» Никола Йокич рассказал о том, как он видит своё будущее после окончания карьеры баскетболиста.

«Кем я себя вижу через 15 лет? Я действительно хотел бы, чтобы меня никто не знал, когда я закончу карьеру.

Я хочу видеть себя через 15 лет рядом со своей семьёй, проводящим дни со своими детьми… Может быть, они будут заниматься тем же видом спорта, может быть, они займутся чем-то другим интересным. Я просто хочу провести остаток своих дней с семьёй и лошадьми, понимаешь?» — сообщил Йокич в подкасте Майкла Портера.

Напомним, в минувшем сезоне Никола Йокич помог «Денвер Наггетс» впервые в своей истории стать чемпионом Национальной баскетбольной ассоциации. Команда обыграла в финальной серии «Майами Хит».

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