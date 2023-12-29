«Хотел бы, чтобы меня никто не знал». Никола Йокич рассказал, кем видит себя через 15 лет

Сербский центровой, лидер «Денвер Наггетс» Никола Йокич рассказал о том, как он видит своё будущее после окончания карьеры баскетболиста.

«Кем я себя вижу через 15 лет? Я действительно хотел бы, чтобы меня никто не знал, когда я закончу карьеру.

Я хочу видеть себя через 15 лет рядом со своей семьёй, проводящим дни со своими детьми… Может быть, они будут заниматься тем же видом спорта, может быть, они займутся чем-то другим интересным. Я просто хочу провести остаток своих дней с семьёй и лошадьми, понимаешь?» — сообщил Йокич в подкасте Майкла Портера.

Напомним, в минувшем сезоне Никола Йокич помог «Денвер Наггетс» впервые в своей истории стать чемпионом Национальной баскетбольной ассоциации. Команда обыграла в финальной серии «Майами Хит».