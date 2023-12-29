Тренер «Голден Стэйт» заявил, что его не беспокоит форма Стефена Карри

Главный тренер «Голден Стэйт Уорриорз» Стив Керр после поражения в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации с «Майами Хит» (102:114) сообщил, что не беспокоится о форме лидера команды Стефена Карри. Карри набрал во встрече 13 очков, совершил четыре подбора и отдал пять результативных передач.

«Это был не его вечер. Всё это всего лишь часть длинного сезона из 82 игр, в котором у парней иногда бывают тяжёлые дни или несколько тяжёлых отрезков. Я не беспокоюсь о Стефе, это точно», — сказал Керр на послематчевой пресс-конференции.

35-летний Стефен Карри принял участие в 29 матчах текущего сезона Национальной баскетбольной ассоциации, во всех из них появившись в стартовом составе. Карри набирал 27,4 очка, 4,5 подбора и 4,4 передачи в среднем за игру.