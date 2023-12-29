Крис Финч дал важный совет Энтони Эдвардсу, благодаря которому клуб обыграл «Даллас»

Атакующий защитник «Миннесота Тимбервулвз» Энтони Эдвардс рассказал, какой совет ему дал главный тренер команды Крис Финч перед матчем с «Даллас Маверикс» в регулярном чемпионате Национальной баскетбольной ассоциации.

«Он написал мне вчера вечером и сказал что-то вроде: «Ты должен вновь усерднее играть в защите, она слабеет». Я ценю его. Он отличный тренер», – сказал Эдвардс на пресс-конференции после матча с «Далласом».

Напомним, «Миннесота» обыграла «Даллас» со счётом 118:110. Самым результативным игроком матча стал защитник «волков» Эдвардс. На его счету 44 очка, три подбора и четыре передачи.

На данный момент «Миннесота» возглавляет турнирную таблицу Западной конференции с 23 победами в 30 матчах.