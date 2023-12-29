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Крис Финч дал важный совет Энтони Эдвардсу, благодаря которому клуб обыграл «Даллас»

Крис Финч дал важный совет Энтони Эдвардсу, благодаря которому клуб обыграл «Даллас»
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Атакующий защитник «Миннесота Тимбервулвз» Энтони Эдвардс рассказал, какой совет ему дал главный тренер команды Крис Финч перед матчем с «Даллас Маверикс» в регулярном чемпионате Национальной баскетбольной ассоциации.

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«Он написал мне вчера вечером и сказал что-то вроде: «Ты должен вновь усерднее играть в защите, она слабеет». Я ценю его. Он отличный тренер», – сказал Эдвардс на пресс-конференции после матча с «Далласом».

Напомним, «Миннесота» обыграла «Даллас» со счётом 118:110. Самым результативным игроком матча стал защитник «волков» Эдвардс. На его счету 44 очка, три подбора и четыре передачи.

На данный момент «Миннесота» возглавляет турнирную таблицу Западной конференции с 23 победами в 30 матчах.

НБА - регулярный чемпионат
29 декабря 2023, пятница. 04:00 МСК
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Окончен
118 : 110
Даллас Маверикс
Даллас
Миннесота Тимбервулвз: Эдвардс - 44, Гобер - 20, Макдэниелс - 12, Конли - 10, Таунс - 10, Рид - 9, Андерсон - 8, Александер-Уолкер - 3, Браун - 2, Маклафлин, Майнотт, Никс, Милтон
Даллас Маверикс: Хардуэй-младший - 32, Харди - 17, Джонс - 15, Пауэлл - 12, Экзам - 11, Карри - 11, Уильямс - 8, Лайвли - 2, Грин - 2, Лоусон, Уильямс, Проспер, Холмс, Моррис
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