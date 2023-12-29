Ясикявичюс ответил на критику со стороны игрока «Фенербахче» Калатеса

Главный тренер турецкого «Фенербахче» Шарунас Ясикявичюс рассказал, что конфликт с разыгрывающим команды Ником Калатесом, который произошёл в «Барселоне», давно забыт и нужно сосредоточиться на игре за стамбульский клуб.

«Послушайте, вы должны понимать, что, когда вы работаете с игроками в ситуациях высокого давления, всё не всегда получается идеально. Я имею в виду, что с Ником (Калатесом), Найджелом (Хэйсом) и Сертачем (Шанлы) у нас были отличные моменты, будь то «Барселона» или «Жальгирис», потому что Найджел тоже был в «Жальгирисе». Это были отличные моменты, были и плохие моменты. Вы должны признать тот факт, что это новое начало. Я думаю, что эти ребята невероятные профессионалы.

Я понимаю комментарии Ника и то, что он сказал. Не думаю, что он сказал что-то неправильное. Он просто высказал своё мнение о том, что один тренер отличается от другого. В тренерстве всегда так: один парень хочет контролировать больше, другой хочет делать это, один парень позволяет тебе делать это, а другой не позволяет тебе этого делать. Я не очень чувствителен к такого рода ситуациям.

Я думаю, он высказал своё мнение, и, честно говоря, это было честное мнение. Было ли оно направлено против меня? Честно говоря, мне на самом деле всё равно. Это больше похоже на ситуацию, когда мы сейчас вместе и делаем то, что лучше для «Фенербахче», а не на то, что: «О, он что-то сказал в прошлом». Нет, я думаю, всё, что он сделал, – это высказал честное мнение», – приводит слова Ясикявичюса Basket News.

Отметим, что ранее Калатес во времена игры за «Барселону» оказался в конфликтной ситуации с Ясикявичюсом, которому сказал: «Мне не 20 лет, я знаю, как играть», спустя некоторое время Ник перешёл в «Фенербахче».