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«У нас так много оружия». Руди Гобер — о лидере Западной конференции НБА

«У нас так много оружия». Руди Гобер — о лидере Западной конференции НБА
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Центровой «Миннесоты Тимбервулвз» Руди Гобер рассказал, как чувствует себя команда в регулярном чемпионате Национальной баскетбольной ассоциации после матча с «Даллас Маверикс».

НБА. Календарь
НБА. Турнирная таблица

«У нас так много оружия, так много парней, которые привлекают много внимания. Если мы просто будем пытаться делать игру легче, против нас будет трудно защищаться. Но, когда мяч застаивается, мы усложняем себе задачу. Я думаю, нам стоит играть проще», – сказал Руди Гобер на пресс-конференции после матча с «Далласом».

Напомним, «Миннесота» обыграла «Даллас» со счётом 118:110. Самым результативным игроком матча стал защитник «волков» Эдвардс. На его счету 44 очка, три подбора и четыре передачи.

На данный момент «Миннесота» возглавляет турнирную таблицу Западной конференции с 23 победами в 30 матчах.

НБА - регулярный чемпионат
29 декабря 2023, пятница. 04:00 МСК
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Окончен
118 : 110
Даллас Маверикс
Даллас
Миннесота Тимбервулвз: Эдвардс - 44, Гобер - 20, Макдэниелс - 12, Конли - 10, Таунс - 10, Рид - 9, Андерсон - 8, Александер-Уолкер - 3, Браун - 2, Маклафлин, Майнотт, Никс, Милтон
Даллас Маверикс: Хардуэй-младший - 32, Харди - 17, Джонс - 15, Пауэлл - 12, Экзам - 11, Карри - 11, Уильямс - 8, Лайвли - 2, Грин - 2, Лоусон, Уильямс, Проспер, Холмс, Моррис
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