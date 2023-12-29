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Лидер «Детройта» высказался на фоне 28-го поражения «Пистонс» кряду

Лидер «Детройта» высказался на фоне 28-го поражения «Пистонс» кряду
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Разыгрывающий «Детройт Пистонс» Кейд Каннингем рассказал о том, к чему стремится команда после того, как проиграла 28 матчей подряд в регулярном чемпионате Национальной баскетбольной ассоциации.

НБА. Календарь
НБА. Турнирная таблица

«Я не заинтересован в том, чтобы просто выиграть ещё одну игру в этом году, чтобы остановиться на этом. На мой взгляд, это ещё мягко сказано. Я думаю, наши цели намного выше этого. У нас есть всё необходимое для побед. Но собрать всё воедино и найти нашу систему, найти то, что позволит нам побеждать… Это то, что мы ищем прямо сейчас», – приводит слова Каннингема Bleacher Report.

В последнем матче «Детройт» проиграл «Бостон Селтикс» в овертайме со счётом 122:128. При этом клуб из Мичигана по ходу игры вёл с разницей «+21».

Напомним, ранее в истории НБА серии поражений в одном сезоне доходили только до 26 матчей — «Кливленд Кавальерс» (2010/2011) и «Филадельфия Сиксерс» (2013/2014).

НБА - регулярный чемпионат
29 декабря 2023, пятница. 03:30 МСК
Бостон Селтикс
Бостон
Окончен
128 : 122
ОТ
Детройт Пистонс
Детройт
Бостон Селтикс: Порзингис - 35, Тейтум - 31, Уайт - 23, Холидэй - 12, Притчард - 9, Хорфорд - 8, Хозер - 5, Кета - 5, Бриссетт, Корнет, Бэнтон, Михайлюк, Стивенс
Детройт Пистонс: Каннингем - 31, Айви - 22, Богданович - 17, Дюрен - 15, Бёркс - 12, Ливерс - 9, Уайзмен - 6, Нокс - 6, Хейз - 2, Томпсон - 2, Сассер, Харрис, Багли III
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