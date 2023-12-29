Дарвин Хэм сообщил, какой командой он хочет видеть «Лейкерс»

Главный тренер «Лос-Анджелес Лейкерс» Дарвин Хэм рассказал, что команда под его руководством хочет стать элитной в обороне.

«Подобно тому, как у вас есть команда, построенная определённым образом, чтобы иметь разные таланты на обеих сторонах площадки, мы чувствуем, что у нас есть команда, которая может быть элитной в обороне. При этом наша команда очень талантлива в нападении, когда игроки играют с максимальной отдачей, то они могут делать много вещей.

Но если просто придерживаться защиты, это двояко. Вы знаете, что это то, в чём ваша команда может преуспеть, но она также готовится к встречам с разными противниками. Как я уже упоминал, нам придётся играть в разных стилях, чтобы попытаться получить знания о различных схемах, которые нам придётся опробовать в будущем и которым вы хотите научиться.

Так что необходимо попытаться найти баланс и реализовать то, что будет для нас полезно, что-то, что сделает нас действительно хорошей защитной командой», – приводит слова Хэма Lakers Nation.