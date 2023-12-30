Защитник «Финикса» Брэдли Бил вернётся на площадку в матче с «Шарлотт»

«Финикс Санз» объявили, что защитник Брэдли Бил вернётся в состав команды в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации с «Шарлотт Хорнетс». Игра пройдёт сегодня и начнётся в 5:00 мск.

Бил выбыл из строя чуть более двух недель назад. Он получил растяжение связок правой лодыжки, когда приземлился на ногу игрока «Нью-Йорк Никс» Донте Дивинченцо при попытке реализовать трехочковый.

Матч с ньюйоркцами был для Била всего лишь шестым в сезоне из-за затянувшихся проблем с травмой спины.

Это была всего лишь шестая игра, которую Бил сыграл за весь сезон, Звездное трио «Санз» в составе Била, Кевина Дюранта и Девина Букера, сформированное этим летом, в текущем сезоне сыграло вместе только одну встречу.

«Финикс» с 15 победами и 15 поражениями занимает 10-е место в Западной конференции.