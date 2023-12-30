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Центровой «Детройта» Айзея Стюарт выбыл на 10–14 дней

Центровой «Детройта» Айзея Стюарт выбыл на 10–14 дней
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«Детройт Пистонс» объявили, что центровой Айзея Стюарт не сможет принять участия в матчах команды в период от 10 до 14 дней, сообщает ESPN. Это даст ему возможность отдохнуть и восстановиться после растяжения связок большого пальца правой ноги.

Стюарт получил травму в игре с «Филадельфией Сиксерс» две недели назад и играл через боль. Он не вышел на площадку в гостевой встрече с «Бостон Селтикс» (122:128 ОТ). Травма игрока будет периодически подлежать переоценке.

22-летний Стюарт в этом сезоне сыграл в 28 играх, набирая 10,4 очка и делая 7,0 подбора в среднем за матч.
«Детройт» проиграл 28 встреч подряд. В ночь на 31 декабря «Пистонс» примут дома «Торонто Рэпторс».

«Детройт» занимает последнее, 30-е место в сводной таблице НБА с двумя победами и 29 поражениями.

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