Центровой «Детройта» Айзея Стюарт выбыл на 10–14 дней

«Детройт Пистонс» объявили, что центровой Айзея Стюарт не сможет принять участия в матчах команды в период от 10 до 14 дней, сообщает ESPN. Это даст ему возможность отдохнуть и восстановиться после растяжения связок большого пальца правой ноги.

Стюарт получил травму в игре с «Филадельфией Сиксерс» две недели назад и играл через боль. Он не вышел на площадку в гостевой встрече с «Бостон Селтикс» (122:128 ОТ). Травма игрока будет периодически подлежать переоценке.

22-летний Стюарт в этом сезоне сыграл в 28 играх, набирая 10,4 очка и делая 7,0 подбора в среднем за матч.

«Детройт» проиграл 28 встреч подряд. В ночь на 31 декабря «Пистонс» примут дома «Торонто Рэпторс».

«Детройт» занимает последнее, 30-е место в сводной таблице НБА с двумя победами и 29 поражениями.