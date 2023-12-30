«Он – проблема в НБА». Никола Йокич – о претенденте на MVP

Центровой «Денвер Наггетс» Никола Йокич рассказал, что разыгрывающий «Оклахома-Сити Тандер» Шей Гилджес-Александер может доставить проблем кому угодно в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

«Он особенный игрок. Не только в этом сезоне он показывает отличные цифры, а на протяжении двух последних лет. Он – проблема в НБА. Его особо не волнует статистика, он лишь хочет побеждать и это лучшее, что вы можете услышать», – сказал Никола Йокич на пресс-конференции после матча с «Оклахомой».

Отметим, что «Оклахома» на выезде обыграла «Денвер» со счётом 119:93. Самым результативным игроком встречи стал Гилджес-Александер, который набрал 40 очков, собрал четыре подбора и отдал три результативные передачи.