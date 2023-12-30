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«Он – проблема в НБА». Никола Йокич – о претенденте на MVP

«Он – проблема в НБА». Никола Йокич – о претенденте на MVP
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Центровой «Денвер Наггетс» Никола Йокич рассказал, что разыгрывающий «Оклахома-Сити Тандер» Шей Гилджес-Александер может доставить проблем кому угодно в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

НБА. Календарь
НБА. Турнирная таблица

«Он особенный игрок. Не только в этом сезоне он показывает отличные цифры, а на протяжении двух последних лет. Он – проблема в НБА. Его особо не волнует статистика, он лишь хочет побеждать и это лучшее, что вы можете услышать», – сказал Никола Йокич на пресс-конференции после матча с «Оклахомой».

Отметим, что «Оклахома» на выезде обыграла «Денвер» со счётом 119:93. Самым результативным игроком встречи стал Гилджес-Александер, который набрал 40 очков, собрал четыре подбора и отдал три результативные передачи.

НБА - регулярный чемпионат
30 декабря 2023, суббота. 05:00 МСК
Денвер Наггетс
Денвер
Окончен
93 : 119
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Денвер Наггетс: Йокич - 19, Уотсон - 14, Портер - 12, Строутер - 10, Маррей - 9, Колдуэлл-Поуп - 8, Джексон - 8, Джордан - 6, Браун - 4, Ки - 3, Холидэй, Ннаджи, Пикетт
Оклахома-Сити Тандер: Гилджес-Александер - 40, Холмгрен - 24, Гидди - 12, Уильямс - 11, Уиггинс - 7, Джо - 5, Уильямс - 5, Дорт - 4, Уоллес - 4, Уотерс III - 3, Мицич - 2, Сарр - 2, Уильямс, Дав. Бертанс, Манн
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