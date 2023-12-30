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Бывший президент Евролиги назвал клуб, который не понимает модели лиги

Бывший президент Евролиги назвал клуб, который не понимает модели лиги
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Бывший президент Евролиги Жорди Бертомеу поделился мнением, что израильский клуб «Маккаби Тель-Авив» является худшим с точки зрения управленской модели в европейском баскетбольном чемпионате.

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Евролига. Турнирная таблица

«Маккаби» не развивался годами и не понимает модели Евролиги. Вместо того чтобы идти рука об руку с остальными командами, он всегда совершал ошибку, думая об отдельных лицах, которые заслуживали того, чтобы нести ответственность за использование своих телевизионных прав, что является ошибкой и безумием», — приводит слова Бертомеу Solobasket.

Напомним, в конце 2022 года совет акционеров Евролиги ратифицировал увольнение Бертомеу с должности главы Евролиги. Испанец занимал должность президента Евролиги с 2000 года.

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