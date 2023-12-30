Легионер «Уралмаша»: не думаю, что игра в Единой лиге ВТБ — это лёгкая прогулка

Центровой екатеринбургского «Уралмаша» Октавиус Эллис поделился мнением о том, что поменялось в Единой лиге ВТБ со времён его выступления за красноярский «Енисей».

«В 2017 году я выступал за красноярский «Енисей». Что поменялось в чемпионате с тех времен? Расклад сил определенно поменялся, мне кажется, что тогда было играть немного сложнее. Возможно, из-за того, что для меня это был лишь второй год после выступлений в США. Плюс, команды ещё играли с европейскими клубами. Но не стоит думать, что игра в Единой лиге ВТБ сегодня — это легкая прогулка. Это не так, уровень конкуренции здесь по-прежнему очень высок, команды играют в хороший, качественный баскетбол! За это время я смог набраться опыта, научился лучше читать ситуацию на площадке, быстрее входить в игру», – приводит слова Эллиса официальный сайт «Уралмаша».

Отметим, что «Уралмаш» является дебютантом Единой лиги ВТБ. Клуб из Екатеринбурга на данный момент занимает восьмое место в турнирной таблице чемпионата, имея результат – 9-10.