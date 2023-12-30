«Мы имеем все шансы бороться за плей-офф». Октавиус Эллис – о дебютанте Единой лиги ВТБ

Центровой екатеринбургского «Уралмаша» Октавиус Эллис рассказал, что дебютант Единой лиги ВТБ планирует бороться за плей-офф в нынешнем сезоне.

«Перед поездкой в Россию мой агент рассказал, что это новая, амбициозная команда, которая должна подойти мне. Я считаю, что у “Уралмаша” хорошие перспективы, ребята недавно перешли в Единую лигу ВТБ из Суперлиги. Мы имеем все шансы бороться за места в плей-офф. В целом, мне здесь нравится, особенно зеленый цвет формы (смеется). Ранее на баскетбольном корте ни с кем из ребят не пересекался, только следил за игрой Джоша Перкинса, когда он выступал в сербском “Партизане”. Для меня “Уралмаш” в каком-то смысле – новый опыт», – приводит слова Эллиса официальный сайт «Уралмаша».

Отметим, что «Уралмаш» является дебютантом Единой лиги ВТБ. Клуб из Екатеринбурга на данный момент занимает восьмое место в турнирной таблице чемпионата, имея результат – 9-10.