Игрок «Уралмаша» Эллис объяснил, почему баскетболисты едут играть в Китай

Центровой екатеринбургского «Уралмаша» Октавиус Эллис поделился мнением о том, почему баскетболисты едут играть в чемпионат Китая.

«Почему многие американские баскетболисты едут в Китай? Во-первых, там хорошо платят, во-вторых, игра в основном индивидуальная, похожая на тот баскетбол, который мы играем в США. В-третьих, по правилам команда может иметь только одного американского легионера в составе, поэтому спрос на зарубежных игроков там большой. Летом я играл ещё и в летней лиге, за команду «Henan». Владелец команды в Китае занимается производством вина, нас даже однажды возили на экскурсию», – приводит слова Эллиса официальный сайт «Уралмаша».

Отметим, что «Уралмаш» является дебютантом Единой лиги ВТБ. Клуб из Екатеринбурга на данный момент занимает восьмое место в турнирной таблице чемпионата, имея результат – 9-10.

Напомним, что недавно бывший разыгрывающий московского ЦСКА Алексей Швед стал выступать в чемпионате Китая по баскетболу за «Шаньси Лунгс».