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Инсайдер рассказал о конфликте внутри «Лейкерс»

Инсайдер рассказал о конфликте внутри «Лейкерс»
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Журналист и иснайдер Энтони Ирвайн сообщил, что между атакующим защитником «Лос-Анджелес Лейкерс» Остином Ривзом и главным тренером команды Дарвином Хэмом существует конфликт.

«Эта возможная ссора между Ривзом и Хэмом — это… что-то. Я здесь, чтобы сказать вам, я слышал всё очень ясно, что по какой-то причине Хэм не контактирует с Остином. Это может перерасти в то, во что могут вмешаться агент или главный офис клуба, и люди начнут спрашивать, что повлияло на эти решения?» – приводит слова Ирвина Fadeaway World.

Напомним, что большую часть сезона-2023/2024 Ривз выходит на площадку со скамейки запасных и является одним из главных претендентов на награду лучшему шестому игроку Национальной баскетбольной ассоциации. Но в прошлом сезоне Остин играл в стартовом составе и помог клубу из Лос-Анджелеса дойти до финала Западной конференции в плей-офф.

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