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«Феноменальный – неподходящее слово». Шакил О'Нил – об одном из лучших новичков сезона

«Феноменальный – неподходящее слово». Шакил О'Нил – об одном из лучших новичков сезона
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Четырёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации Шакил О’Нил объяснил, почему считает, что центровой «Оклахома-Сити Тандер» Чет Холмгрен ещё не заслуживает громких эпитетов в свой адрес.

«Вы произносите слова, ради которых нам пришлось упорно работать, пахать годами. «Феноменальный» – неподходящее слово… Холмгрен хорош, но пока совершенно точно рано говорить о чём-то многообещающем или о величии, а тем более о Зале славы НБА.

Начиная с сегодняшнего дня я положу конец всем этим разговорам. Нельзя просто давать характеристики людям, которые пока ещё не приложили столько усилий.

Феноменальный – явно неправильное слово. О таком можно говорить, когда ты делаешь это на постоянной основе. Я не говорю о двух или трёх играх, я говорю о годах», – сказал Шакил О’Нил в своём подкасте.

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